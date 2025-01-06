نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكتسح مينيرا بخماسية نظيفة ويتأهل لدور الـ16 بكأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام ديبورتيفا مينيرا بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "قرطاجونوفا".

أحداث مباراة ريال مدريد ومينيرا في كأس الملك

تمكن فيديريكو فالفيردي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من براهيم دياز من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، أبعدها مدافع مينيرا بشكل غير مناسب ليتباعها فالفيردي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح إدواردو كامافينجا في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 13، بعد عرضية من فران جارسيا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كامافينجا برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، لم يتمكن الحارس فران مارتينيز من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع أردا جولر أن يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 28، بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي إلى جولر الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل لوكا مودريتش الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 55، بعد تبادل التمريرات بينه وبين براهيم دياز، أنهاها مودريتش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز أردا جولر الهدف الخامس لصالح ريال مدريد والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 88، بعد عرضية أرضية من فران جارسيا من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها جولر بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.