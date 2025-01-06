نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: كييف مستعدة للتضحية بشعوب أوروبا والتسبب في كارثة بمحطة زابوروجيه النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف مستعد للتضحية بحياة الشعوب الأوروبية والتسبب في كارثة نووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقالت زاخاروفا: "يدعو الجانب الروسي المجتمع الدولي للرد فورا وبشكل جدي على الهجمات المستمرة التي يشنها نظام كييف على منشآت البنية التحتية للطاقة النووية الروسية".

وأضافت: "كما يؤكد على ضرورة إجبار كييف على التوقف عن اللعب بحياة البلدان والشعوب في أوروبا والقارات الأخرى، التي يستعد النظام المجنون للتضحية بها من أجل سياساته الإجرامية، من خلال التسبب في كارثة في أكبر محطة للطاقة النووية لدينا، محطة زاباروجيه للطاقة النووية".

وكانت القوات الأوكرانية قد هاجمت مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنيرغودار بطائرة مسيرة.

وأصاب الهجوم سقف المبنى الذي يضم جهاز محاكاة لقاعة مفاعل المحطة النووية