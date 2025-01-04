أدوية تسبب مشكلات في النوم
يعاني بعض الناس من مشكلات النوم المتقطع أو الكوابيس دون أن يدركوا أن بعض الأدوية قد تسبب ذلك.
وحول الموضوع، قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف في برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية:"بعض الناس يعانون من الكوابيس ويستيقظون من نومهم وهم يتصببون عرقا، وهذا قد يكون بسبب بعض الأدوية التي يتناولونها لعلاج مشكلات صحية معينة".
وأضاف:"بعض الأدوية لها آثار جانبية تسبب الكوابيس، على سبيل المثال دواء البروزاسين الذي كان شائعا لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم، هذا الدواء ينتمي لفئة حاصرات ألفا-1، ويستخدم أيضا لعلاج مشكلات المسالك البولية عند الرجال، لكن لديه العديد من الآثار الجانبية منها التأثير على جودة النوم".
وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن بعض أنواع الأدوية لها تأثيرات سلبية على النوم وتسبب الأرق أحيانا، ومنها الأدوية المضادة للاختلاج، والأدوية التي تحفّز الدماغ والتي تحوي على الأمفيتامينات أو الكافيين، وكذلك أدوية حاصرات بيتا التي تستعمل لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم.
كما يحذر الأطباء من تناول بعض الأدوية قبل النوم مثل مضادات لاكتئاب التي تزيد مستويات السيروتونين في الدماغ، وكذلك بعض أنواع الأدوية التي تستعمل لعلاج فقدان الذاكرة مثل مثبطات الكولينستيراز.
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