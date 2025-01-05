إحالة مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية قررت نيابة قصر النيل بمحافظة القاهرة المصرية إحالة مؤدي المهرجانات حمو بيكا للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلا إقرأ المزيد

قررت نيابة قصر النيل بمحافظة القاهرة المصرية، إحالة مؤدي المهرجانات حمو بيكا للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل قد باشرت التحقيق مع حمو بيكا عقب القبض عليه في منطقة الزمالك، حيث تم تفتيشه والعثور على سلاح أبيض بحوزته، وبالكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده.

وجرى ترحيل بيكا إلى نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية على ذمة حكم نهائي صادر ضده بالحبس لمدة شهرين، عقب إتمام التحقيقات معه في نيابة قصر النيل.

وتبين أن الحكم الذي تم ترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا على ذمته، يتعلق بحفل "وش غضب" الذي أقامه في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية بدون تصريح، حيث حررت نقابة المهن الموسيقية محضرًا ضده لإقامته الحفل بدون تصريح.

وصدر حكم بحبس حمو بيكا لمدة شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف على حكم أول درجة، حيث تم تأييد الحكم عليه.

وكان حمو بيكا قد وصل إلى النيابة الكلية بالدخيلة للاستئناف على حكم حبسه، كما حضر محامٍ من نقابة المهن الموسيقية لجلسة التحقيق، ورفضت النيابة قبول الاستئناف على الحكم، وأيدت حبسه لمدة شهرين، ليتم ترحيله إلى سجن برج العرب.