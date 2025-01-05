ردت الفنانة دنيا سمير غانم على الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول حمل شقيقتها إيمي سمير غانم. وقالت دنيا سمير غانم في لقاء مع "عرب وود": "هو دا خبر مش صحيح بس إن شاء الله أتمناه بإذن الله". وكانت الفترة الماضية انتشرت أخبارا كثيرا عن حمل إيمي سمير غانم وسط صمت منها ومن زوجها حسن الرداد. على جانب آخر، تعرض دنيا سمير غانم مسرحيتها الجديدة "مكسرة الدنيا" في موسم الرياض، التي يشارك في بطولتها محمد ثروت وسامي مغاوري، تعرض من 3 الى 7 يناير على مسرح محمد العلي في موسم الرياض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حمل شقيقتها إيمي ردت الفنانة دنيا سمير غانم على الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول حمل شقيقتها إيمي سمير غانم.وقالت دن إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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