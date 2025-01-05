فرح الزاهد تحتفل بيوم ميلاد شقيقتها هنا الزاهد بصورة من الطفولة احتفلت الفنانة فرح الزاهد بيوم ميلاد شقيقتها هنا والذي يوافق اليوم 5 يناير بطريقة مميزة حيث نشرت صورة جمعتهما إقرأ المزيد

احتفلت الفنانة فرح الزاهد بيوم ميلاد شقيقتها هنا والذي يوافق اليوم 5 يناير بطريقة مميزة، حيث نشرت صورة جمعتهما من الطفولة، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام".

حرصت الفنانة فرح الزاهد على الاحتفال بيوم ميلاد شقيقتها النجمة هنا الزاهد، وذلك من خلال استرجاع ذكريات طفولتهما معاً، بنشر صورة من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، ظهرت في الصورة هنا وهي تقبل فرح.

كما هنأت هنا الزاهد بيوم ميلادها أيضاً والدتها السيدة شيرين المنزلاوي، وذلك بنشر صورة جمعتهما من خلال حساب الأخيرة عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "النهار ده خمسة يناير يعني عيد ميلاد أول فرحتي يعني النهار ده من كام سنة ربنا بعتلي هدية، وكانت أحلى وأغلى هدية بنوتي وأول فرحة لي في الدنيا".

وأكملت السيدة شيرين والدة هنا الزاهد: "أنا فاكرة يوم ولادتك بكل تفاصليها اتولدت فجر يوم خمسة، وكانت ولادة صعبة جداً بس لما شفتك كل الصعب راح، واتبدل لأحلى شعور في الدنيا كل سنة وأنت بخير وسعادة وهنا ويجعل الهنا كله في حياتك، ويجعل حظك زي اسمك الهنا بحبك بحبك بحبك".