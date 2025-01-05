نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح صافي ووطنية ضمن برنامج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 10:13 مساءً - دوت الخليج_ تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأحد، إجراءات طرح شركتي “صافي” و”وطنية” التابعتين للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات العشر التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح عشر شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، مؤكدًا أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأضاف مدبولي أن ضمن ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي، سيتم طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، هي شركات: “وطنية” و”صافي” و”سايلو” و”شيل أوت”.

وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الجاري 2025، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

بدروه، أوضح أحمد كُجوك، وزير المالية، أهمية مُتابعة طرح الشركات العشر المُعلن عنها في إطار إلتزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار الهدف الأشمل وهو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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وأشار كُجوك إلى أن طرح شركتي “صافي” و”وطنية” التابعتين للقوات المسلحة يُمثل بادرة إيجابية حول إلتزام الدولة بدعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي الوقت نفسه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيام الوزارة عبر “صندوق مصر السيادي” بمتابعة إجراءات الطرح الخاصة بالشركات الحكومية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تناول اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالشرح الجهود التي يقوم بها الجهاز لإعداد شركات القوات المسلحة لعملية الطرح وفقاً للتوقيتات المُحددة.

جاء الاجتماع بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومسئولي صندوق مصر السيادي والجهات الأخرى المعنية.