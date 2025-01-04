الدوري الإيطالي (19): نابولي ضيفاً على فيورنتينا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي فينيزيا مع إمبولي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفيورنتينا مع نابولي الساعة 20:00، وهيلاس فيرونا مع أودونيزي الساعة 22:45.

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلانتا: 41 نقطة

2- نابولي: 41 نقطة

3- إنتر ميلان: 40 نقطة

4- لاتسيو: 35 نقطة

5- فيورنتينا: 32 نقطة

6- جوفنتوس: 32 نقطة