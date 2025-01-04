نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (19): نابولي ضيفاً على فيورنتينا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي فينيزيا مع إمبولي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفيورنتينا مع نابولي الساعة 20:00، وهيلاس فيرونا مع أودونيزي الساعة 22:45.
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلانتا: 41 نقطة
2- نابولي: 41 نقطة
3- إنتر ميلان: 40 نقطة
4- لاتسيو: 35 نقطة
5- فيورنتينا: 32 نقطة
6- جوفنتوس: 32 نقطة