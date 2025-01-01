عشرات الشهداء بغزة والطقس يغرق خيام النازحين .. و9.973 مجزرة منذ بدء العدوان

اعتقالات تطول المرضى وقت الإجلاء وتواصل إخلاء بيت حانون

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ـ حتى إعداد الخبر ـ ٣٠ شهيدا و٩٩ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٥١٤ شهيدا و ١٠٨١٨٩ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م.

وغرقت عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خانيونس جنوبه إضافة إلى اقتلاع الرياح أعدادا أخرى من الخيام.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أربعة مرضى من بين عشرة مرضى أثناء نقلهم من المشفى الاندونيسي إلى مشفى الشفاء من خلال منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة بغزة أن أحد المرضى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي بحالة حرجة للغاية مشيرة إلى أنه لازال سبعة مرضى وعشرة من الكوادر الطبية في مستشفى الاندونيسي في ظروف ماساوية.

ويواصل جيش الاحتلال إخلاء بلدة بيت حانون بالتزامن مع غارات أدت لاستشهاد سبعة من عائلة شبات واصابة اخرين.

وفي غزة أستشهد فلسطيني واصيب ثلاثة اثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة عليوة قرب ملعب فلسطين غرب غزة.

وكان ثمانية بينهم ثلاثة من موسسة الخير الدولية استشهدوا في قصف على مشفى الوفاء بشارع عمر المختار بغزة.

وارتقى تسعة واصيب ٢٠ في قصف مدفعي اسرائيلي استهدف المنازل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع وللأحياء الشرقية من خان يونس.

يأتي ذلك فيما نشر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏المكتب الإعلامي الحكومي، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم 450 على التوالي، مؤكدًا أن الاحتلال ارتكب 9.973 مجزرة.

وبحسب التحديث فقد أباد جيش الاحتلال 1,413 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وأكد الإعلامي الحكومي الفلسطيني أن عدد ضحايا الإبادة الجماعية ارتفع إلى 56,714 شهيدًا ومفقودًا، موضحًا أنّ 11,200 مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات. وأشار إلى أنّ 45,514 شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات وفقا لأرقام وزارة الصحة، فيما بلغ عدد الشهداء الأطفال 17,818 شهيدًا. ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي فإنّ 238 طفلًا رضيعًا وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، فيما استُشهد 853 طفلًا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.