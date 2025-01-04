نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة ألفت عمر.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، والد الفنانة ألفت عقب معاناته لفترة مع المرض، وأعلنت ابنته عن خبر وفاته من خلال منشور كتبته على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت في رسالتها: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي".



وكانت ألفت عمر قد ناشدت جمهورها أمس بالدعاء لوالدها الذي تعرض لأزمة صحية خطيرة تمثلت في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، وهو ما أدى إلى تدهور حالته بشكل كبير.

نبذة عن ألفت عمر

ولدت ألفت عمر في 15 أكتوبر عام 1973، درست الحقوق لكنها لم تجد شغفها في مجال المحاماة، فاتجهت لعالم التمثيل، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا في العديد من الأعمال الفنية، بدأت مسيرتها مع مسلسل "نسر الشرق" الجزء الأول، ثم لمع نجمها مع مشاركتها في مسلسل "قضية رأي عام"، الذي كان محطة بارزة في تعريف الجمهور بها، كما قدمت أدوارًا مميزة في مسلسلات مثل "سارة"، "ولاد ناس"، و"أريد رجلًا".

أعمال ألفت عمر الفنية خلال الفترة المقبلة

تستعد ألفت عمر حاليًا لعرض مسلسلها الجديد "فوبيا"، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة نرمين الفقي، والعمل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز، وهو بطولة أمير صلاح الدين، فتحي عبد الوهاب، غادة طلعت، حيث تلعب ألفت خلاله دور صديقة مقربة لنرمين الفقي، لكنها تكن مشاعر الحقد والغيرة تجاهها، كما تجسد دور زوجة فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث المسلسل.

إلى جانب ذلك، تنتظر عرض مسلسل "السر"، الذي تأجل عرضه عدة مرات، المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم حسين فهمي، نضال الشافعي، مايا نصري، وهو من إخراج محمد حمدي.