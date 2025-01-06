فيديو.. كواليس تعاون رامي صبري وتامر حسني بـ«فعلًا مبيتنسيش»

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أحمد جودة - القاهرة - يتعاون الفنان تامر حسني مع الفنان رامي صبري في كليب اغنيه فعلًا مبيتنسيش، والذي من المقرر طرحها قريبا.

كواليس تعاون رامي صبري وتامر حسني بـ«فعلًا مبيتنسيش»

شارك تامر حسني متابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام، كواليس من الفيديو كليب الذي يشارك فيه مع رامي صبري.

تعاون رامي صبري وتامر حسني بـ«فعلًا مبيتنسيش»

وظهر تامر حسني ورامي صبري في استوديو التسجيل، وحدثت عدة مواقف طريفة بين الثنائي مثل تناولهما عصير البرتقال، وعزفهما على الجيتار، والغناء معًا.

https://www.instagram.com/reel/DEaM7gSsvYE/?igsh=ZDh1MnRqMTIxbTN1

تامر حسني يروج لـ اغنيه فعلًا مبيتنسيش

وكتب تامر حسني: «من كواليس تحضير‎ أغنية، فعلًا مبيتنسيش.. تامر حسني ورامي صبري، يوم الإثنين 6 يناير 2025، الساعة 6 مساءً على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، كلمات: عمرو تيّام، ألحان: شادي حسن، توزيع، مكس وماستر: طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، جيتار: أحمد حسين».

موعد طرح اغنيه فعلًا مبيتنسيش

ومن المقرر ان يطرح الثنائي تامر حسني ورامي صبري اغنيه فعلًا مبيتنسيش، يوم الإثنين 6 يناير 2025، الساعة 6 مساءً على يوتيوب.

تفاصيل اغنيه فعلًا مبيتنسيش

واغنية فعلًا مبيتنسيش: كلمات: عمرو تيّام، ألحان: شادي حسن، توزيع، مكس وماستر: طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، جيتار: أحمد حسين

أحدث اعمال تامر حسني

ومن ناحية اخري، ينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، والفيلم من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام ميدو، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اخر اعمال تامر حسني

وكان اخر اعمال تامر حسني هو فيلم "تاج" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.