أخبار اليمن : 72 ألف مواطن حصلوا على إعفاءات ضريبية

72 ألف مواطن حصلوا على إعفاءات ضريبيةبلغ إجمالي عدد مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر، وكذا صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الحاصلين على شهادات الإعفاء الضريبي، منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2020م حتى نهاية العام 2024م، 71 ألفا و871 مواطنا.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي، أن المصلحة منحت 48 ألفاً و903 شهادة إعفاء لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر لضرائب الأرباح والمهن الحرة، في حين بلغ إجمالي شهادات الإعفاء الممنوحة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات 22 ألفاً و968 شهادة.

ولفت إلى أن المصلحة عملت خلال المرحلة الثانية من الإعفاءات على تجديد شهادات الإعفاء عبر النظام الآلي بالمصلحة لعدد 63 ألفا و448 منها 42 الفا و482 في مجال ضريبة الأرباح والمهن الحرة و20 الفا و966 في مجال ضريبة ريع العقارات.

وأشار وحيد الكبسي إلى أن الإعفاءات الضريبية تُعد واحدة من الإجراءات الاقتصادية المتخذة، والتي تجسِّد توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتقديم التسهيلات للمواطنين، ومراعاة للظروف التي يعانون منها نتيجة العدوان والحصار".

وبين الكبسي أن الإعفاءات الضريبية تشمل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذا ضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية وكذا ضريبة ريع العقارات لصغار المكلفين، إضافة إلى إعفاء مستخدمي وموظفي المنشآت الصغيرة والأصغر.

إعفاءات رغم الحاجة إلى الموارد

وقال: "إن الدول المجاورة والغنية تعمل على فرض ضرائب جديدة على مواطنيها، بينما عملت اليمن على منح شريحة واسعة من البسطاء إعفاءات من الرسوم الضريبية في وقت هي بأمس الحاجة للموارد، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها جراء العدوان".

وتطرّق القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إلى الإنجازات في مجال الإعفاءات، والجهود التي بُذلت على مستوى كل محافظة، مشيراً بهذا الخصوص إلى أن إجمالي شهادات الإعفاء التي مُنحت لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وكذا صغار مكلفي ضريبة العقارات في أمانة العاصمة بلغت 56 ألفاً و118 شهادة.

وأشار إلى أن إجمالي شهادات الاعفاء الضريبي التي مُنحت لصغار المكلفين في محافظة تعز خمسة الآف و 353 ، وفي الحديدة 18 الفا و267 شهادة، وإب 16 الفا و959 شهادة، وذمار سبعة آلاف و931 شهادة، وحجة ثلاثة آلاف و423 شهادة، وصعدة ألف و430 شهادة، وصنعاء ثمانية آلاف و905 شهادة، والبيضاء خمسة آلاف وست شهادات، والمحويت ثلاثة آلاف و375 شهادة، والجوف 634 شهادة، وعمران ستة آلاف و465 شهادة، وفي محافظة ريمة ألف و453 شهادة.

وينص القانون رقم 8 لسنة 2020م على منح الإعفاءات لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي و"إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية 20 مليون ريال، وكذا صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجّرة شهريا مبلغ 50 ألف ريال".