أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة النائب الضبيبي

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة النائب الضبيبي

زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، عضو مجلس النواب الشيخ أحمد محمد الضبيبي- عضو اللجنة القطرية الرئيسية؛ للاطمئنان على أي شخص، بعد أن تم ضبطه بشكل منتظم ونهائي في أحد مشافي العاصمة صنعاء.

إذن الأمين العام للشيخ الضبيبي تحيات الأخ أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، ليعود لأدية دوره التنظيمي والبرلماني،

وبدوره الاجتماعية في مقاطعة ريمة كونه شيخ مشائخ بني الضبيبي وأبرز الشخصيات المعروفة للعمل المنزلي والمجتمع. عبر الشيخ أحمد الضبيبي عن شكره للجنة وللأمين العام وقيادات المؤتمر على اهتمامهم بحالته الصحية، لأن هذا ليس غريبا على تنظيم التنظيم الوطني الرائد. مرافق الأمين العام نائب رئيس هيئة التنظيم الجماهيرية ـ عضو اللجنة الرئيسية صالح مهدي الحاج.

