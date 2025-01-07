أخبار اليمن : تفاصيل جديدة حول استشهاد يحيي السنوار

تفاصيل جديدة حول استشهاد يحيي السنوار"يتسحاق كوهين الأمر ليس مسألة "إذا" بل متى"؛ بهذه العبارة أنهى رجل من مجموعة شباب فلسطينيين في الداخل المحتل مكالمة هاتفية مع جندي صهيوني شارك في قتل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

فقد تمكنت مجموعة الشباب الفلسطينيين من كشف معلومات تعود لأحد الجنود الصهاينة المتورطين في اغتيال يحيى السنوار.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر معلومات عن جندي الاحتلال الصهيوني يتسحاق كوهين أحد منفذي عملية إطلاق النار والمشارك في المعركة الأخيرة في مواجهة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وصورا لعائلته وكذلك بيانات عن تحركاته، ووجهت له رسالة من "أبناء أبو إبراهيم" من الداخل المحتل.

"يتسحاق كوهين" هو أحد الجنود الذين حاصروا الشهيد يحيى السنوار وقيل أنه أطلق النار عليه، وبطريقة ما وصلت هذه المجموعة المسئولة عن هذا الفيديو لكل تفاصيل هذا الجندي وقامت بتهديده.

وقد لقي الفيديو انتشارا واسعا بين منصات التواصل الاجتماعي ومستخدميها ، وقال أحدهم: "شغل عالٍ جدا" بحيث ثمّن مستخدمو الفضاء الأزرق مجهودات هذه المجموعة المتكونة من الشباب الفلسطينيين من الداخل المحتل الذين جمعوا معلومات عن الجندي الإسرائيلي والاتصال به مباشرة.

وعلق أحد المستخدمين بقوله "كمية الرعب الذي صنعوه بداخله وكل أقاربه وبالأخص كل جندي في غزة شاهد هذا المقطع الآن يرتجف".

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، وسط تواصل عمليات التأكد من الحمض النووي.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة وكان يرتدي سترة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.* وكالات

