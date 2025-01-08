نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: وكيل بنتايك صداع جديد لإدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك تحركات من مسعد يوسف وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك للضغط على إدارة النادي لسرعة تفعيل بند شراءه من نادي سانت إتيان الفرنسي.

شبانة: وكيل بنتايك صداع جديد لإدارة الزمالك

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن وكيل بنتايك يسعى لتأمين لاعبه مع الزمالك بالترويج والتسريب عبر وسائل الإعلام بأن اللاعب يمتلك عددا من العروض الأوروبية التي يفاضل بينها حاليا.

وتعجب شبانة من تصريحات الوكيل بأن اللاعب سيختار العرض الأفضل له بالرغم من ان مصير اللاعب يتحكم فيه الزمالك وحده بوجود بند أحقية الشراء.

