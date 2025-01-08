نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيرسي تاو يودع لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، زملائه في الفريق الأحمر بعدما انتهت علاقته مع القلعة الحمراء.

وتواجد بيرسي تاو في مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء، وقام بتوديع زملائه بعدما تم الاتفاق على انتقاله لنادي قطر القطري.

وقام بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، بجمع متعلقاته استعدادًا للرحيل بشكل رسمي عن النادي الأحمر.

وكان بيرسي تاو قد انضم للأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون الإنجليزي، حيث فاز بلقب الدوري المصري الممتاز مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الإقريقي مرة، وحصل على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين.