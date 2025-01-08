نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مرتقب: ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار الليلة إلى مواجهة حاسمة بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025.

الموعد : الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني 2025. الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر. الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية. منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

: الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني 2025. الملعب: استاد توتنهام هوتسبر.

القنوات الناقلة

تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل منافسات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة : beIN Sports HD 1.

: beIN Sports HD 1. المعلق: خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر؟

لمتابعة اللقاء عبر الإنترنت:

تطبيق TOD .

. خدمة beIN CONNECT.

التحليل الفني قبل المباراة

يدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره الدوري الإنجليزي، رغم تعثره الأخير أمام مانشستر يونايتد بالتعادل 2-2.

المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره الدوري الإنجليزي، رغم تعثره الأخير أمام مانشستر يونايتد بالتعادل 2-2. من جهته، يواجه توتنهام أوقاتًا صعبة بعد تراجعه للمركز الثاني عشر في الدوري، وعدم تحقيقه أي انتصار في آخر ثلاث مباريات.

ماذا بعد؟

الليلة ستكون الأعين على ملعب توتنهام هوتسبر، حيث سيحدد اللقاء وجهة الفريقين نحو لقب مهم في الموسم الحالي. تابعونا لمعرفة النتائج والتفاصيل بعد المباراة