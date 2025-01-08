نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي رجل اللحظات الهامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة بالأداء الذي قدمه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بالرغم من الحملة التي تعرض لها عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر أصاب القرار لمواصلة الاعتماد على الشناوي وعدم الانسياق للحملة التي طالبت بوضعه على دكة البدلاء.

وأضاف شبانة بأن الشناوي يمتاز بالثبات الانفعالي وهدوء الأعصاب وهو ما يجعله يستعيد توازه سريعا عقب أي هفوة أو إخفاق وهو ما يميزه عن الكثيرين من أقرانه.