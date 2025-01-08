نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فابيريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن اخبار تفاوض فريق ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

انتهت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، جعلته يفقد نقطتين في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ارسنال وتشيلسي.

جاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد هذه المباراة ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط عن ارسنال ونوتنجهام فورست وعشر نقاط عن تشيلسي.

وضع جديد مع محمد صلاح

قال فابريزيو رومانو “أبدى ليفربول ثقته في التوصل إلى اتفاق كامل مع محمد صلاح، الذي يعطي الأولوية الكاملة لليفربول. المحادثات جارية، ولكن حتى الآن لم يتم تحقيق تقدم كبير”.

يلتقي فريق ليفربول مع فريق نوتنجهام فورست يونايتد ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 يناير المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.