أخبار اليمن : الأمم المتحدة: إسرائيل تمنعنا من إغاثة سكان غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل تمنعنا من إغاثة سكان غزةأكدت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت فرقها مراراً من الدخول إلى غزة وتقديم المساعدات الإغاثية للسكان هناك.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر في تصريحات له صباح اليوم الثلاثاء 7 رجب: جهودنا الإنسانية في غزة تواجه عقبات متزايدة من قبل “إسرائيل”

وأكد أن جنود “إسرائيليين” أطلقوا الرصاص على قافلة أممية وسط قطاع غزة

وأشار إلى أن القوات “الإسرائيلية” غير راغبة في ضمان سلامة قوافل الأمم المتحدة في قطاع غزة.

ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن: البعثة الأممية في جباليا شاهدت جنود “إسرائيليين” هددوا مرضى حالتهم حرجة واعتقلت عدد منهم.