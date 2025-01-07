صحة

بديل الفيلر .. ماسكات طبيعية لنفخ الوجه

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رياض - احمد صلاح - إذا كانت بشرتك شاحبة وتحاولين نفخ الوجه بدل الفيلر يمكنك استخدام ماسكات طبيعية لنفخ الوجه وترطيبه بدلاً من الفيلر. إليك بعض الخيارات:

1. ماسك العسل والحليب

المكونات:

  • ملعقة كبيرة من العسل.
  • ملعقتان كبيرتان من الحليب.

الطريقة:

  • اخلطي المكونات وضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
  • يساعد العسل على ترطيب البشرة والحليب على تغذيتها.

2. ماسك الخميرة وماء الورد

المكونات:

  • ملعقة صغيرة من الخميرة.
  • ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

  • امزجي المكونات حتى تحصلي على
  •  عجينة ناعمة.
  • ضعيها على وجهك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي بالماء الفاتر.
  • تساعد الخميرة على تنشيط الدورة الدموية ونفخ الوجه.

3. ماسك الزبادي والشوفان

المكونات:

  • ملعقة كبيرة من الزبادي.
  • ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

الطريقة:

  • اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة.
  • اغسلي بالماء الفاتر.
  • يساعد الزبادي على تغذية البشرة والشوفان على تقشيرها بلطف.

4. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات:

  • نصف حبة أفوكادو.
  • ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

  • اهرسي الأفوكادو وأضيفي زيت الزيتون.
  • طبقي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الدافئ.
  • يساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة بعمق وزيت الزيتون على تغذيتها.
  • 5. ماسك الموز والعسل

المكونات:

  • نصف موزة.
  • ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

  • اهرسي الموز واخلطيه مع العسل.
  • ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
  • يمنح البشرة مظهراً ممتلئاً وصحياً.

نصائح إضافية:

  • اشربي كمية كافية من الماء يومياً لتحافظي على ترطيب بشرتك.
  • تناولي الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل الأسماك والمكسرات.
  • احرصي على النوم الكافي وتجنب التوتر.
  • استخدام هذه الماسكات بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين مظهر بشرتك بشكل طبيعي.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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