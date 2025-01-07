انت الأن تتابع خبر بديل الفيلر .. ماسكات طبيعية لنفخ الوجه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - إذا كانت بشرتك شاحبة وتحاولين نفخ الوجه بدل الفيلر يمكنك استخدام ماسكات طبيعية لنفخ الوجه وترطيبه بدلاً من الفيلر. إليك بعض الخيارات:
1. ماسك العسل والحليب
المكونات:
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
الطريقة:
- اخلطي المكونات وضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- يساعد العسل على ترطيب البشرة والحليب على تغذيتها.
2. ماسك الخميرة وماء الورد
المكونات:
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
الطريقة:
- امزجي المكونات حتى تحصلي على
- عجينة ناعمة.
- ضعيها على وجهك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.
- اغسلي بالماء الفاتر.
- تساعد الخميرة على تنشيط الدورة الدموية ونفخ الوجه.
3. ماسك الزبادي والشوفان
المكونات:
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.
الطريقة:
- اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي بالماء الفاتر.
- يساعد الزبادي على تغذية البشرة والشوفان على تقشيرها بلطف.
4. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون
المكونات:
- نصف حبة أفوكادو.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
الطريقة:
- اهرسي الأفوكادو وأضيفي زيت الزيتون.
- طبقي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الدافئ.
- يساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة بعمق وزيت الزيتون على تغذيتها.
- 5. ماسك الموز والعسل
المكونات:
- نصف موزة.
- ملعقة صغيرة من العسل.
الطريقة:
- اهرسي الموز واخلطيه مع العسل.
- ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- يمنح البشرة مظهراً ممتلئاً وصحياً.
نصائح إضافية:
- اشربي كمية كافية من الماء يومياً لتحافظي على ترطيب بشرتك.
- تناولي الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل الأسماك والمكسرات.
- احرصي على النوم الكافي وتجنب التوتر.
- استخدام هذه الماسكات بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين مظهر بشرتك بشكل طبيعي.