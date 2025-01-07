انت الأن تتابع خبر بديل الفيلر .. ماسكات طبيعية لنفخ الوجه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كانت بشرتك شاحبة وتحاولين نفخ الوجه بدل الفيلر يمكنك استخدام ماسكات طبيعية لنفخ الوجه وترطيبه بدلاً من الفيلر. إليك بعض الخيارات:

1. ماسك العسل والحليب

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يساعد العسل على ترطيب البشرة والحليب على تغذيتها.

2. ماسك الخميرة وماء الورد

المكونات:

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

امزجي المكونات حتى تحصلي على

عجينة ناعمة.

ضعيها على وجهك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي بالماء الفاتر.

تساعد الخميرة على تنشيط الدورة الدموية ونفخ الوجه.

3. ماسك الزبادي والشوفان

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي بالماء الفاتر.

يساعد الزبادي على تغذية البشرة والشوفان على تقشيرها بلطف.

4. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات:

نصف حبة أفوكادو.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

اهرسي الأفوكادو وأضيفي زيت الزيتون.

طبقي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

يساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة بعمق وزيت الزيتون على تغذيتها.

5. ماسك الموز والعسل

المكونات:

نصف موزة.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

اهرسي الموز واخلطيه مع العسل.

ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يمنح البشرة مظهراً ممتلئاً وصحياً.

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