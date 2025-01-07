بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 47.56 نقطة أي بما يعادل 0.64 في المئة ليبلغ مستوى 7477.85 نقطة.

وتم تداول 282 مليون سهم، عبر 15244 صفقة نقدية بقيمة 63.7 مليون دينار (نحو 194.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 25.74 نقطة، بنسبة 0.37 في المئة، ليبلغ مستوى 7050.54 نقطة من خلال تداول 145.17 مليون سهم عبر 7402 صفقة نقدية بقيمة 18.7 مليون دينار (نحو 57.5 مليون دولار).

وأضاف مؤشر السوق الأول 55.64 نقطة، أي ما يعادل 0.70 في المئة، ليبلغ مستوى 7952.23 نقطة من خلال تداول 136.8 مليون سهم، عبر 7842 صفقة بقيمة 44.9 مليون دينار (نحو 138.2 مليون دولار).

كما زاد مؤشر (رئيسي 50) بـ 14.6 نقطة، وبنسبة بلغت 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 7001.90 نقطة من خلال تداول 81.4 مليون سهم عبر 4153 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار).