انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية

انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانيةافتتحت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، على انخفاض.

وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، انخفض المؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 0.51 في المائة ليصل إلى 39879.36 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.39 في المائة ليصل إلى 2775.66 نقطة.

وكانت الأسهم في اليابان قد أغلقت مرتفعة في نهاية تداولات يوم أمس الثلاثاء، وسجلت مكاسب في قطاعات التعدين، وإنتاج الكهرباء والكيماويات، والنفط والبلاستيك.