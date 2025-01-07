ميلان بطلاً لكأس السوبر الإيطالي
توج ميلان بطلاً لكأس السوبر الإيطالية بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على غريمه إنتر، يوم الاثنين، في المباراة النهائية.
وتقدم إنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز قرب نهاية الشوط الأول، وضاعف مهدي طارمي النتيجة بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وقلص تيو هرنانديز الفارق في الدقيقة 52 لميلان من ركلة حرة قبل أن يتمكن كريستيان بوليسيك من إدراك التعادل قبل عشر دقائق من النهاية.
وبدا أن المباراة ستحسم بركلات الترجيح لكن تامي أبراهام صدم إنتر بعدما سجل هدف الفوز قبل لحظات من النهاية.
وحصد ميلان اللقب للمرة الثامنة ليتساوى مع إنتر، بينما يظل يوفنتوس الأكثر تتويجاً بتسعة ألقاب.
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