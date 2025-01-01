أبناء عمان يقدمون هدية العام الجديد

رجال منتخبنا أثبتوا الجدارة .. وأخرجوا السعودية بشطارة

الأحمر فـي نهائي خليجي 26 للمرة السادسة فـي تاريخه .. وجماهيرنا تعزف أحلى سيمفونية

رسالة الكويت ـ من صالح البارحي:

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.. هكذا هي أفعال العُمانيين.. هكذا هم أبناء عُمان الأوفياء.. هكذا هو سامبا الخليج.. فبالأمس عزف سامبا الخليج سيمفونية جديدة بملاعب الكويت.. ليرهق تطلعات السعوديين ورغباتهم.. بعد أن دفع به إلى خارج أسوار خليجي 26.. ويرتقي منتخبنا للعب النهائي الحلم للمرة السادسة في تاريخه ببطولات كأس الخليج.. حيث شهدت ساحة استاد جابر المبارك في الصليبيخات مساء أمس ملحمة كروية كان أبطالها لاعبو منتخبنا الذين قدَّموا لنا لوحة متكاملة الأركان.. كلها قتالية وفدائية ورغبة في الانتصار.. ولم ترهبهم تلك الأسماء ولم يخذلهم ذلك الطرد الظالم الذي طال المنذر العلوي في الشوط الأول من المباراة.. ليتمسكوا بآمالهم وحظوظهم حتى صافرة الختام معلنين بأنهم الطرف الأفضل بخليجي 26.. وبأن ليس هناك ما يرهبهم أو يحبط معنوياتهم..

ثنائية الانتصار الرائع سجلها أرشد العلوي من ركلة ثابتة (74) وعلي البوسعيدي (85)، فيما سجل هدف السعودية محمد كنو (87) لتبدأ أفراح سامبا الخليج كما اعتدناها وبشكل أكبر.. فهنيئًا لنا بهؤلاء الرجال المقاتلين..

ارتباك

بداية مرتبكة جدًّا لمنتخبنا بدون داعٍ كاد من خلالها المنتخب السعودي تسجيل هدف مبكر جدًّا بالثواني الأولى من عمر المباراة، إلَّا أن ثاني الرشيدي يبعد الكرة في الوقت المناسب إلى ركنية تسفر عن ركلة مباشرة على حافة منطقة الجزاء يلعبها مصعب الجوير خطرة للغاية لكن فايز الرشيدي يتعملق ليبعدها بقبضتي يديه قبل أن تسقط أمام الحمدان لكنه يلعبها بلا تركيز إلى خارج الملعب (3)، لتتضح النيات من البداية بأنه لا مجال لجس النبض إطلاقًا بعد أن بدأت المباراة حماسية من البداية بحثًا عن هدف السبق، ومنتخبنا يحاول الهدوء، لكن السعودية تواصل الضغط العالي على لاعبينا في المناطق الخلفية أمام مرمى الرشيدي، وهو الأمر الذي أضاع تطبيق أسلوب اللعب السلس للاعبينا بطبيعة الحال ووضعهم تحت ضغط مباشر من وسط الملعب.

أفضلية الأحمر

تسديدة أرشد العلوي تصطدم في محمد كنو قبل أن تصنع مشكلة لمحمد العويس، جميل اليحمدي ينطلق من الجهة اليسرى لمرمى العويس ويلعب كرة عرضية نموذجية لكن البليهي يبعدها في الوقت المناسب مفوتًا فرصة تسجيل هدف للأحمر (13)، أخطاء البليهي والعويس تسببت في ضياع هدف أول لمنتخبنا بعد أن خرج العويس للكرة بدون تركيز تصل لعبدالله فواز الذي لعبها في المرمى يخرجها البليهي إلى ركنية أولى لمنتخبنا في الوقت المناسب (17)، وعرضية المشيفري لا تشكل خطورة بعد أن ذهبت لأحضان العويس بكل سهولة (18)، بعد أن بدأ منتخبنا في التقدم للأمام ظهرت أخطاء الدفاعات السعودية ما منح لاعبينا الثقة أكبر بالنفس نحو مواصلة ذات العمل لكن البطء في التمرير بالوقت المناسب، والصبحي يتوغل بكرته نحو المرمى السعودي، لكنه يحاول المراوغة بدل التمرير ويتعرض للإعاقة القانونية دون احتساب أي خطأ ليضيع هدف للأحمر، ويرد السعودي بعرضية نموذجية تصل لسلطان الغنام المتمركز لكنه لعبها في الشباك الخارجية (22)، تأخر حارب في التمرير لتصل الكرة للحمدان ينفرد بفايز الرشيدي وجهًا لوجه لكنه يلعب الكرة غريبة لتمرَّ أمام المرمى بردًا وسلامًا ليضيع هدف سعودي سهل (25).

هدوء

الهدوء ساد المباراة قليلًا مع هجمات متفرقة هنا وهناك بلا خطورة، وركلة ركنية للسعودية تكسر هذا الحاجز إلا أنها ضاعت، ويرتكب المنذر العلوي خطأ بلا داعٍ وفي ملعب السعودية والكرة بعيدة كل البعد عن مكمن الخطورة لينبري الحكم التركي مباشرة ويحتسب بطاقة حمراء ضد المنذر العلوي عند الدقيقة (34) ليبقى الأحمر يكمل المباراة بعشرة لاعبين دون أن يعود لتقنية الفار نهائيًّا للتأكد من صحة قراره، وعبدالله فواز تصله الكرة من علي البوسعيدي وهو على حافة منطقة الجزاء يلعبها ببراعة لكن البليهي يبعدها بشكل فدائي إلى ركنية لم تأتِ بجديد (37)، يخطئ علي البوسعيدي في التمرير في منطقة خطرة للغاية يستلمها سالم الدوسري ويراوغ كل من أمامه ويجد نفسه أمام فايز الرشيدي بداخل منطقة الست ياردات يسدد كرة قوية لكن فايز يتعملق ببسالة وينقذ منتخبنا من هدف محقق للسعودية (44)، والحكم التركي الغريب جدًّا يمنح (6) دقائق وقت بدل ضائع للشوط الأول، عرضية علي البوسعيدي لم تمر من البليهي الذي تمركز جيدًا يبعدها قبل أن تصل للمشيفري المتمركز ليضيع هدف محقق لمنتخبنا (45 2)، وكرة سريعة للمشيفري يمررها لعبدالله فواز الذي يلعب كرة نموذجية للصبحي يسددها بقوة في الزاوية البعيدة لكن العويس يبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية لم تأتِ بجديد (45 5)، ويطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الشوط الثاني بدأه المنتخب السعودي مهاجما لاستغلال النقص الذي طرأ في منتخبنا بعد حالة الطرد الذي طالت الأحمر، ركلة ركنية لمنتخبنا (49) بدون جديد، حصار سعودي على مرمى منتخبنا ولاعبينا تحملوا العبء الأكبر في التعامل مع هذا الضغط المتواصل من كافة أطراف الملعب، والحكم يتغاضى عن خطأ لمصلحة جميل اليحمدي ارتكبه بشكل واضح عبدالله الحمدان بشكل واضح ليسقط اليحمدي والرشيدي في ذات الخطأ والحكم لا يتدخل سوى استعجال اللعب للأسف (56)، المنتخب السعودي يسجل هدفً عن طريق عبدالله الحمدان (60) إلا أن غرفة الفار تتدخل لتعلن عدم صحة الهدف السعودي لتبقى المباراة سلبية كما كانت.

تدخل رشيد

رشيد جابر يتدخل للمرة الأولى ليخرج عبدالله فواز ويدخل خالد البريكي للمحافظة على شباكنا أكثر عن ذي قبل، ويدخل عبدالإله محمد ويخرج عبدالله هادي في صفوف المنتخب السعودي (68)، انفراد لمروان الصحفي على الجهة اليمنى لفايز الرشيدي يلعبها الصحفي من لمسة واحدة في الزاوية البعيدة لكنها تبتعد عن الشباك (70)، ركلة ركنية لمنتخبنا تسفر عن انذار اصفر ضد مصعب الجوير وركلة مباشرة على حافة منطقة الجزاء ينبري لها أرشد العلوي يلعبها بذكاء كبير تحت الحائط البشري على يمين محمد العويس هدفًا أول لمنتخبنا عند الدقيقة (74)، لتأخذ المباراة منحى آخر.

بحث سعودي

المنتخب السعودي بعد هذا الهدف أصبح في وضع صعب للغاية، ليشن عددًا من الهجمات أسفرت عن ركلتين ركنيتين لكنهما بلا جديد بعد تألق فايز الرشيدي، وتدخل رينارد مجددًا ليدفع بمحمد القحطاني بدلًا عن مروان الصحفي، وهدف سهل يضيع على عصام الصبحي بعد أن وصلته الكرة من ركلة ركنية نفذها جميل اليحمدي يلعبها برأسه دون مضايقة والمرمى خال من حارسه ليضيع الهدف الثاني لمنتخبنا عند الدقيقة (79)، ضغط سعودي متواصل وخطأ ثنائي بين ثاني الرشيدي وأحمد الخميسي تسفر عن ركلة ركنية للسعودية (82) بلا جديد.

هدف ثانٍ

علي البوسعيدي يرفض إلا أن يضغط المنتخب السعودي أكثر عن ذي قبل، بعد أن استفاد من تمريرة عبدالرحمن المشيفري الذهبية وهو على بُعد خطوات من المرمى ليضعها هدفًا ثانيًا للأحمر عند الدقيقة (85) لتشتعل مدرجات جماهير منتخبنا بسبب اقتراب المباراة من نهايتها.

هدف سهل

خطأ سهل للغاية من عصام الصبحي الذي أراد المراوغة في منطقة خطرة أمام مرمى منتخبنا يخطفها منه مصعب الجوير يلعبها بسرعة لمحمد كنو الذي وجد نفسه في موقف جيد للتسديد يلعبها في الزاوية البعيدة على فايز الرشيدي هدف تقليص الفارق في وقت عصيب عند الدقيقة (87) لتدخل المباراة منحى آخر، والحكم يمنح (9) دقائق وقت بدل ضائع تشهد الدقيقة الثانية منه خروج عبدالرحمن المشيفري ودخول ملهم السنيدي.

طرد مستحق

وبعد طول انتظار رغم التدخلات الصعبة والخشنة على لاعبينا، يجد الحكم نفسه مجبرًا لاتخاذ قرار الطرد ضد لاعب المنتخب السعودي عبدالاله هوساوي لتتساوى كفة الفريقين، ويضغط المنتخب السعودي ضغطًا شديدًا ليبحث عن أي ثغرة لتسجيل هدف التعادل إلَّا أن بسالة ثاني الرشيدي والخميسي ومن خلفهم فايز الرشيدي كانت بمثابة السد المنيع، ليواصل الحكم ضغطًا أكبر على لاعبينا ويصل بالوقت بدل الضائع إلى الدقيقة (13) ولكن لن يقف أمام أبناء عُمان الأوفياء أي صعوبات قبل أن ينهي الحكم المباراة بفوز مثير ومستحق لمنتخبنا ليضرب موعدًا مع النهائي السادس في تاريخه ببطولات الخليج بعد نظام المجموعتين.

لوحات تحفيزية

بعد أن غابت في مباريات الدور الأول عن مباريات منتخبنا، ظهرت في مباراة الأمس أمام السعودية لوحات تحفيزية وضعتها جماهير الأحمر، تحمل شعارات مختلفة (وشعاره سيفين والخنجر عمانية) و(كلنا معك) و(انتوا فخرنا يا رجال عُمان) و(الثالثة بتوقيت سلطنة عُمان)، (هذا العُماني والبطولة في دمه .. الراس عالي دام ها المجد عالي) في لفتة جميلة لأوفياء عُمان.