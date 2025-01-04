نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف إمام: جروس بدأ يتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أشرف إمام، لاعب نادي الزمالك السابق، أن مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة، مشددا على أن اللقاء سيكون له أهمية كبيرة لمواصلة صدارة مجموعة الكونفدرالية.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كريستيان جروس بدأ يتعرف على أسلحة الفريق ونقاط القوة والضعف، والفريق سيعود له أحمد حمدي في خط الوسط بجانب عبد الله السعيد وهذا أمر إيجابي للغاية".