نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حسام حسن يرفض إلغاء معسكر يونيه.. وأبو ريدة سينقذ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، رفض فكرة إلغاء المعسكر المحدد له خلال الفترة من 2 وحتى 10 يونيه المقبل، ويتمسك بخوض مباراة ودية على الأقل، للحفاظ على ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"جلسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع حسام حسن، خلال الفترة المقبلة ستنهي الأزمة، وفي حالة تمسك المدير الفني بإقامة المعسكر، قد يتم إقناعه بشكل ودي بترك لاعبي الأهلي لأنه يمثل مصر في بطولة مهمة، وإقامة المعسكر بلاعبي الأندية الأخرى والمحترفين ضم وجوه جديدة مع خوض ودية".

واختتم حديثه قائلًا: "علمنا أن الأهلي سيسافر يوم 2 يونيه المقبل إلى أمريكا للتعود على الساعة البيولوجية هناك والأقرب إعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة".