لا يفوتك .. تناول الثوم في هذا الوقت ينقص الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الثوم من الخضروات المفيدة للصحة بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة. ولكن، هل يمكن أن يساعد تناول الثوم على الريق في فقدان الوزن؟

وفقًا للدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، قد يبدو تناول الثوم على معدة فارغة غير مرغوب فيه بسبب رائحته القوية، لكنه يعتبر من العادات الغذائية المفيدة التي تساهم في إنقاص الوزن.

وأوضح ناجي أن الثوم يتمتع بسعرات حرارية منخفضة للغاية، حيث يحتوي فص واحد على 4 سعرات فقط، مما يجعله إضافة مثالية للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.

وأضاف أن الثوم يحتوي على مركب الأليسين، الذي يعزز من معدل الأيض، وبالتالي يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون. وهذا هو السبب في أن تناول الثوم على الريق قد يساعد في تحفيز الجسم على التخلص من الدهون المتراكمة.

كما يساهم الثوم في تنقية الجسم من السموم، وهو أمر بالغ الأهمية في عملية فقدان الوزن. ومع ذلك، أشار ناجي إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تجنب تناول الثوم على الريق، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة التهيج لدى مرضى قرحة المعدة والتهاب الأمعاء.

وأكد ناجي أن الثوم وحده لن يكون كافيًا لإنقاص الوزن بشكل فعال، بل يجب أن يُدرج ضمن نظام غذائي متوازن منخفض السعرات الحرارية، مع ممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق أقصى استفادة من فوائده في دعم فقدان الوزن.