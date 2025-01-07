كولر يظهر في استاد القاهرة الأهلي لقيادة الأهلي أمام سموحة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:33 مساءً - ظهر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، مع الفريق في ستاد القاهرة منذ قليل لقيادة المارد الأحمر في مباراة سموحة في الدوري بعد التعافي من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وحرمته من قيادة مران الفريق أمس.

ويلتقي الأهلي مع سموحة بإستاد القاهرة في الرابعة من عصر اليوم ،الثلاثاء ، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ونشرت قناة اون سبورت فيديو للمدير الفني للأهلي من استاد القاهرة خلال تفقّد أرضية الملعب قبل المباراة ، وعلّقت قائلة: بعد مرضه وغيابه عن التدريبات .. كولر متواجد في الاستاد وسيتولى قيادة الأهلي الفنية بشكل طبيعي أمام سموحة