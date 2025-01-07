حياة كريمة تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. وتحتفل بتوزيع وجبات غذائية في 98 كنيسة بعدة محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:33 مساءً - قدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهاني للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبة تأتي للتأكيد على قيم السلام والإخاء التي تجمع المصريين تحت مظلة واحدة، في إطار تعزيز قيم المحبة والتلاحم الوطني.

وفي هذا السياق، نظمت مؤسسة حياة كريمة مبادرة مميزة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للعام الثاني على التوالي، تضمنت توزيع وجبات غذائية في 98 كنيسة موزعة على عدة محافظات، من بينها القاهرة، الجيزة، الغربية، والإسكندرية. كما شملت الفعالية الاحتفال في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلى جانب توزيع الحلويات والبالونات التي أُدخلت الفرحة على قلوب الأطفال خلال الاحتفالات.

يأتي هذا الدور المجتمعي امتداداً لجهود المؤسسة في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الحرص على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية من خلال مشاركتها في المناسبات الكبرى.

صرحت السيدة بثينه مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والمتحدث الرسمي، قائلة: “عيد الميلاد المجيد هو مناسبة عظيمة تعكس قيم التسامح والمحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري. في مؤسسة حياة كريمة، نؤمن بأهمية دورنا المجتمعي في تحقيق التكافل وتعزيز التضامن بين الجميع. مبادراتنا، ومنها توزيع هذه الوجبات خلال العيد، تعكس التزامنا بتقديم الدعم الحقيقي لأبناء الوطن، ومشاركتنا تأتي تأكيداً على وحدة المصريين تحت راية واحدة”.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على استمرارها في إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز التكافل المجتمعي، وتوسيع نطاق أعمالها لخدمة كافة فئات الشعب المصري، خاصة في المناسبات التي تعكس القيم الإنسانية والوطنية.