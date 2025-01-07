مشروب منزلي خارق لحرق دهون البطن‎

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ماء الزنجبيل والقرفة غني بالعناصر الغذائية الأساسية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تدعم الصحة العامة. يوفر الزنجبيل مضادات الأكسدة مثل الجينجيرول، التي تقاوم الالتهابات وتحسن الهضم، بالإضافة إلى فيتامين ب6 والمعادن مثل البوتاسيوم. من جانبها، تساهم القرفة في توفير مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والمنغنيز، التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب.

يجتمع هذان المكونان لتوفير مزيج قوي من العناصر الغذائية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، تدعم جهاز المناعة، وتعزز صحة الجسم بشكل عام.

يمكن أن يساعد مزيج الزنجبيل والقرفة في إدارة الوزن. حيث يعزز الزنجبيل عملية التمثيل الغذائي ويساهم في حرق الدهون، بينما تعمل القرفة على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.