6 خضروات لا غنى عنها لتعزيز بصرك وتحسين صحة عينيك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إضافة الخضروات إلى النظام الغذائي اليومي تعد وسيلة طبيعية وفعالة لدعم صحة العين والحفاظ على البصر. يمكن لنظام غذائي متوازن يحتوي على خضروات معينة أن يساعد في تعزيز الرؤية السليمة والوقاية من مشكلات العين المرتبطة بالتقدم في العمر. إليك ست خضروات أساسية يجب تضمينها في نظامك الغذائي لتحسين صحة العين:

السبانخ غنية بمضادي الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، اللذين يساعدان في حماية العين من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق، مما يساهم في الوقاية من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. يمكن إضافة كوب من السبانخ إلى نظامك الغذائي يوميًا، سواء في العصائر أو الحساء.

البطاطا الحلوة تعتبر مصدرًا غنيًا بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين “أ” في الجسم، وهو ضروري لصحة القرنية وتعزيز الرؤية الليلية. يوصى بتناول قطعة متوسطة الحجم من البطاطا الحلوة يوميًا للاستفادة من فوائدها في تحسين صحة العين.

يعد البروكلي من الخضروات الصليبية التي تحتوي على فيتامين “ج” ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الشبكية وتحمي العين من الإجهاد التأكسدي. يوصى بتناول البروكلي 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا، إما مطهيًا على البخار أو مزجًا مع الخضروات الأخرى.

الجزر، الذي يتميز بلونه البرتقالي، غني بالبيتا كاروتين الذي يوفر الجسم بالفيتامين “أ”، مما يساعد في الوقاية من التهابات العين ويحافظ على ترطيبها. وفقًا لدراسة أجريت عام 1999، يمكن أن يساعد تناول الجزر في الوقاية من صعوبة الرؤية ليلاً. يفضل تناول كوب صغير من الجزر النيء أو المطبوخ يوميًا كوجبة خفيفة.

الفلفل الحلو، خصوصًا الأحمر، غني بفيتامين “ج” المضاد للأكسدة، الذي يعزز صحة الأوعية الدموية في العين ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين. يُنصح بتناول نصف كوب من الفلفل الخام في الوجبات اليومية، مثل في السلطات أو الساندويتشات.

تحتوي الطماطم على مستويات عالية من مادة الليكوبين، وهي مضادة للأكسدة تساعد في حماية شبكية العين وتقليل خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر. كما تحتوي الطماطم على فيتامينات “أ” و”ج”، مما يعزز صحة العين بشكل عام. يوصى بتناول حبة متوسطة الحجم من الطماطم يوميًا للحصول على أقصى فائدة لصحة العين.

إن دمج هذه الخضروات في نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على صحة العين وحمايتها من المشاكل المرتبطة بالتقدم في العمر.