وداعًا للكرش .. هذه الفاكهة الصيفية تحرق دهون البطن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الخوخ من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية. ولكن هل يساعد الخوخ في حرق دهون البطن؟

يتميز الخوخ باحتوائه على نسبة عالية من الكاتيكين، وهو مركب يساهم بشكل كبير في تحفيز الجسم لحرق الدهون المتراكمة، خصوصًا في منطقة البطن. يعزز الكاتيكين عملية التمثيل الغذائي، مما يجعله فعالًا في تخسيس الدهون الحشوية.

كما يحتوي الخوخ على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، حيث يحتوي كل 100 جرام من الخوخ على حوالي 1.6 جرام من الألياف، وهي من العناصر الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن بشكل فعال.

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخوخ، تساهم في تقليل السعرات الحرارية المتناولة طوال اليوم، وذلك لأنها تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

يتميز الخوخ أيضًا بكونه يحتوي على نسبة عالية من الماء، تصل إلى 88% من قيمته الغذائية، مما يساهم في تقليل الشعور بالجوع. كما أن انخفاض السعرات الحرارية يجعله خيارًا مثاليًا للرجيم، حيث يحتوي كل 100 جرام من الخوخ على 39 سعرة حرارية فقط.