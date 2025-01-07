انت الأن تتابع خبر "اخيرا السبب عرفناه"... 3 اسباب غريبه تؤدي الى التبول اللاارادي اثناء النوم في فصل الشتاء وطبيب يحذر من هذا الطعام... معلومة هتصدمك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فصل الشتاء هو أحد الفصول المفضلة لدى العديد من الأشخاص بسبب برودته وأجوائه المريحة التي تشجع على الاسترخاء والتجمع مع الأصدقاء والعائلة، و يحب البعض الاستمتاع بالأمطار والثلوج، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الدافئة والجلوس قرب المدفأة، و هذا الفصل يقدم فرصة للهروب من حرارة الصيف القاسية، ما يجعل كثيرين يشعرون بالسعادة والراحة النفسية، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية اليكم التفاصيل.

مشاكل التبول اللا إرادي في الشتاء

على الرغم من أن فصل الشتاء يحمل الكثير من المتعة، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من مشكلة التبول اللا إرادي أثناء النوم، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، و قد تكون هذه المشكلة أكثر وضوحا في فصل الشتاء بسبب زيادة تناول السوائل في المساء للتدفئة، أو بسبب انخفاض درجات الحرارة الذي يؤدي إلى تشنج المثانة، و كما أن البرودة قد تضعف قدرة الجسم على التحكم في المثانة أثناء النوم، مما يؤدي إلى هذه المشكلة.

طرق معالجة التبول اللا إرادي في الشتاء