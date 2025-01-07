انت الأن تتابع خبر "اخيرا السبب عرفناه"... 3 اسباب غريبه تؤدي الى التبول اللاارادي اثناء النوم في فصل الشتاء وطبيب يحذر من هذا الطعام... معلومة هتصدمك!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فصل الشتاء هو أحد الفصول المفضلة لدى العديد من الأشخاص بسبب برودته وأجوائه المريحة التي تشجع على الاسترخاء والتجمع مع الأصدقاء والعائلة، و يحب البعض الاستمتاع بالأمطار والثلوج، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الدافئة والجلوس قرب المدفأة، و هذا الفصل يقدم فرصة للهروب من حرارة الصيف القاسية، ما يجعل كثيرين يشعرون بالسعادة والراحة النفسية، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية اليكم التفاصيل.
مشاكل التبول اللا إرادي في الشتاء
- على الرغم من أن فصل الشتاء يحمل الكثير من المتعة، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من مشكلة التبول اللا إرادي أثناء النوم، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، و قد تكون هذه المشكلة أكثر وضوحا في فصل الشتاء بسبب زيادة تناول السوائل في المساء للتدفئة، أو بسبب انخفاض درجات الحرارة الذي يؤدي إلى تشنج المثانة، و كما أن البرودة قد تضعف قدرة الجسم على التحكم في المثانة أثناء النوم، مما يؤدي إلى هذه المشكلة.
طرق معالجة التبول اللا إرادي في الشتاء
- 1. تقليل تناول السوائل في الساعات المتأخرة من اليوم.
- 2. التأكد من تدفئة الغرفة لتجنب تأثير البرودة على المثانة.
- 3. تدريب الأطفال على زيارة الحمام قبل النوم لضمان إفراغ المثانة.
- 4. استشارة الطبيب إذا استمرت المشكلة لفترات طويلة لتحديد السبب والعلاج المناسب.