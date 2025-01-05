أحمد جودة - القاهرة - عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

خصم 25%.. عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية حتى 14 يناير 2025 احتفالًا بعيد ميلاد كارفور، تقدم سلسلة المتاجر عروضًا مميزة على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية. تستمر هذه العروض حتى 14 يناير 2025، مما يتيح للمستهلكين فرصة الاستفادة من التخفيضات الكبيرة.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

تلفزيونات:

تلفزيون LED من سامسونج بسعر 19،999 جنيه بدلًا من 27،999 جنيه.

تلفزيون LED من جاك بسعر 3،999 جنيه بدلًا من 5،999 جنيه.

أجهزة المطبخ:

قلاية هوائية من 1 لايف بسعر 4،999 جنيه بدلًا من 7،499 جنيه.

غسالات:

غسالة ملابس من ال جي بسعر 27،999 جنيه بدلًا من 37،499 جنيه.

أجهزة الكمبيوتر

لاب توب ديل بسعر 18،999 جنيه بدلًا من 22،999 جنيه.

جهاز لاب توب لينوفا بسعر 16،999 جنيه بدلًا من 22،999 جنيه.

خصم 25%.. عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية حتى 14 يناير 2025

أجهزة منزلية أخرى

شاشة 23 بوصة سمارت شيلد بخصم 25% بسعر 10،499 جنيه بدلًا من 13،499 جنيه.

ثلاجة تروبيكال بسعر 19،999 جنيه بدلًا من 22،000 جنيه.

قلاية ديجيتال دون زيت بسعر 3،499 جنيه بدلًا من 6،730 جنيه.

مايكروويف بسعر 5،799 جنيه بدلًا من 7،139 جنيه.

غسالة ملابس 12 كيلو بسعر 12،999 جنيه بدلًا من 15،979 جنيه.

تسعى كارفور من خلال هذه العروض إلى تلبية احتياجات عملائها وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

كيفية الاستفادة من العروض

الفروع: تتوفر العروض في جميع فروع كارفور الكبرى، وبعضها متاح في الفروع الصغيرة.

تتوفر العروض في جميع فروع كارفور الكبرى، وبعضها متاح في الفروع الصغيرة. التسوق عبر الإنترنت: يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لكارفور أو تنزيل تطبيق كارفور على هاتفك المحمول لطلب المنتجات أونلاين، بشرط أن تكون منطقتك مشمولة في خدمة التوصيل.

ملاحظات:

العروض سارية حتى 14 يناير 2025 أو حتى نفاد الكمية.

تتوفر العروض على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، الأجهزة المنزلية، واللاب توب.

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2025

يمكنكم الآن تصفح الصور التالية من أجل معرفة عروض عيد ميلاد كارفور مصر كاملة

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2025

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2025

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2025