نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكلاسيكو الهلال والاتحاد في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهلال لملاقاة نظيره الاتحاد، ضمن فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين، في القمة المرتقبة، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يواجه الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن ينطلق الكلاسيكو الناري، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، تحت صافرة الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

وتأهل العميد إلى دور ربع نهائي من كأس الملك، بعدما أطاح بنظيره الجندل في أكتوبر الماضي، بينما حقق الهلال فوزا كبيرا على نظيره الطائي بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مواجهة الهلال والاتحاد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الملك، لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC SPORTS HD.