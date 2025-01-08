نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف حركة مترو الأنفاق بين محطتي قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق عن توقف مؤقت للخدمة بين محطتي قباء وعمر بن الخطاب، نتيجة عطل فني.

وأوضحت الشركة أن الخدمة استمرت بشكل طبيعي بين محطتي عدلي منصور والهايكستب، وكذلك بين محطات هشام بركات، جامعة القاهرة، ومحور روض الفرج.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة استئناف الخدمة تدريجيًا وعودة حركة قطارات الخط الثالث إلى طبيعتها.