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أحمد جودة - القاهرة - كشف فرناندو سانتوس المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن رغبته تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ورأيه في النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي.

فرناندو سانتوس: أتمنى تدريب منتخب مصر.. وهذا رأيي في أداء محمد صلاح مع ليفربول

وقال فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق للمنتخب البرتغالي، في تصريحات له عبر القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: “منتخب البرتغال رائع بوجودي أو دون ي وهو منتخب يحب الفوز بجميع البطولات. لقد كان شرفًا لي أن أدرب فريقًا وطنيًا كان يضم لاعبين كبارًا ومعروفين بحبهم لكرة القدم وحققوا إنجازات عظيمة وتاريخًا عظيمًا في كرة القدم العالمية.

وأضاف:“كنت متأكدا جدا من فوز المنتخب البرتغالي بلقب يورو 2016، وكنت واثقا من لاعبي الفريق، خاصة أننا دائما نتمتع بالحماس والبحث عن الانتصارات؛ والدوري الذي فزت به مع البرتغال كان صعبا، لكن اليورو كانت بطولة أكثر صعوبة لأننا نتنافس مع فرق أخرى؛ ضم لاعبين رائعين وواجهت الكثير من المشاكل لكنني تمكنت من التغلب عليها”.

وعن كريستيانو رونالدو، أوضح سانتوس:" لاعب رائع وتربطني به علاقة جيدة منذ عام 2004، قبل أن أدرب المنتخب الوطني. إنه لاعب ينفذ تعليمات المدرب بشكل جيد ويتمتع بجودة ركلات الجزاء والمنافسة على الربح والخسارة".

واستكمل: “جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء عندما كنت مدربا للبرتغال كان له رؤية فنية وكريستيانو”. أنا أحترمها وما زلنا نتواصل رغم ظروف العمل، وآخر مرة تحدثنا فيها كانت منذ عدة أشهر”.

وأوضح:" انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي قرار رائع، لكنها تجربة فريدة من نوعها، النصر السعودي لا يختلف عن الأندية الأوروبية، والأجواء في كرة القدم السعودية رائعة".

وعن سؤاله عن تلقيه عروض للتدريب في مصر، علق سانتوس:" تلقيت العديد من العروض من مصر، وشرف لأي مدرب أن يعمل لديكم، ولكن عندما تلقيت العروض المصرية، كان من الصعب في ذلك الوقت أن أتدرب في المنطقة العربية، وفي النهاية اخترت، ما هو الأفضل لاهتماماتي ومسيرتي التدريبية، وفي النهاية أتمنى أن أتدرب في مصر خلال الفترة المقبلة”.

أما عن محمد صلاح، فاردف:" لاعب مميز للغاية، وكتب اسمه بحروف من ذهب في مسيرته الاحترافية، وهو أفضل ممثل للكرة المصرية ويقدم أداء عاليا في فريق ليفربول الإنجليزي، وله أداء معين في التدريب وأنا احب هذه النوعية من اللاعبين كثيرًا".

ثم أتم مدرب البرتغال السابق:“الأهلي فريق كبير يمثل الكرة المصرية، ومجموعته في كأس العالم للأندية مع بورتو وبالميراس وإنتر ميامي صعبة للغاية، لكن الفريق الأصعب الذي تواجد فيه الأهلي في المجموعة هو، بالميراس لأنه فريق يبحث دائما عن الألقاب والأهلي لديه شخصية قوية جدا وفريق كبير في إفريقيا يقدم أداء قويا وهذا ما نسمعه عن المنتخب المصري في أوروبا”.