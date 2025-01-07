سلطنة عمان والكويت تؤكدان أهمية دعم الحلول السلمية لتحقيق الأمن بالمنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:28 صباحاً - أكدت سلطنة عمان ودولة الكويت، أهمية دعم الحلول السلمية وتعزيز الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الإثنين، من وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

ومن ناحية أخرى، وقّعت سلطنة عُمان، ممثلةً بهيئة الطيران المدني، اليوم، اتفاقية نقل جوي مع جيبوتي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي وتيسير حركة المسافرين والبضائع بين البلدين.

ووقّع الاتفاقية من الجانب العُماني رئيس هيئة الطيران المدني المهندس نايف بن علي العبري، فيما وقّعها من الجانب الجيبوتي السفير ضياء الدين سعيد با مخرمة سفير جيبوتي المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عُمان.

وأوضح المهندس نايف أن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز العلاقات مع جيبوتي في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع النقل الجوي الذي يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

ومن جانبه، أكد السفير ضياء الدين أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة السفر والتجارة مما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.