نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره فالنسيا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب "ميستايا" في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

افتتح هوجو دورو أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من فولكييه من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها خافي جويرا بتسديدة مباشرة، أبعدها الحارس تيبو كورتوا من أعلى يسار مرماه ليتابعها دورو بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل لوكا مودريتش لصالح ريال مدريد في الدقيقة 85، بعد تمريرة من جود بيلينجهام إلى مودريتش الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 6+90، بعد تمريرة بالخطأ من هوجو جويامون، استغلها بيلينجهام بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

