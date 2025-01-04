انت الأن تتابع خبر العسل الأبيض أم الأسود.. أيهما الأنسب لتحلية مأكولات مرضى السكري؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني مرضى السكري من تحديات غذائية يومية، خاصة عند البحث عن بدائل طبيعية لتحلية الأطعمة دون التأثير السلبي على مستويات السكر في الدم ويبرز العسل الأبيض والعسل الأسود كخيارين شائعين يتساءل كثيرون عن الأنسب بينهما، فما الفرق بينهما؟ وأيهما الأفضل لمرضى السكري؟

العسل الأبيض: القيمة الغذائية والفوائد

يُعرف العسل الأبيض بقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من الجلوكوز والفركتوز، وهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C وB.

فوائد العسل الأبيض لمرضى السكري:

مؤشره الجلايسيمي منخفض نسبيًا مقارنة بالسكر الأبيض، ما يجعله يرفع مستويات السكر تدريجيًا.

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يساهم في تعزيز صحة الجسم.

رغم فوائده، يجب على مرضى السكري تناوله بحذر، إذ يظل مصدرًا عاليًا للسكريات ويمكن أن يؤثر على مستويات السكر إذا استُهلك بكميات كبيرة.

العسل الأسود: القوام الكثيف والقيمة الغذائية

يمتاز العسل الأسود بقوامه السميك ونكهته القوية، إلى جانب قيمته الغذائية الغنية، حيث يحتوي على كميات أكبر من المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، والبوتاسيوم مقارنة بالعسل الأبيض.

فوائد العسل الأسود:

مؤشره الجلايسيمي معتدل، مما يجعله أقل تأثيرًا على مستويات السكر في الدم.

يساعد في تعزيز مستويات الحديد، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

يمكن أن يكون خيارًا صحيًا لتحلية الأطعمة بشرط تناوله بكميات معتدلة.

مقارنة بين العسلين لمرضى السكري