نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة عبدالمنعم.. نيس يحقق فوزا صعبا على ستاد رين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ لحظات أحداث المواجهة التي جمعت بين نيس وستاد رين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نيس وستاد رين في الليج آن

وحقق نيس فوزا صعبا على نظيره ستاد رين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ريفيرا ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الليج آن.

افتتح نيس أولى أهداف اللقاء، عن طريق مهاجمه الإيفواري إيفان جيساند في الدقيقة 12، من تمريرة زميله ندومبيلي.

وعادل المهاجم الفرنسي أرنود كاليمويندو النتيجة لصالح ستاد رين في الدقيقة 27، بعد صناعة مميزة من زميله بلاس.

ثم أضاف الجناح الفرنسي المتميز سفيان ديوب الهدف الثاني لصالح نيس في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدل في الدقيقة 45+5، أحرز المهاجم الفرنسي غايتان لابورد الهدف الثالث لصالح نيس، من صناعة متقنة من إيفان جيساند.

وقلص ستاد رين النتيجة عن طريق الظهير الأيسر الفرنسي أدريان تروفيرت في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وأشهر حكم اللقاء جيروم بريسارد، البطاقة الحمراء في وجه الهولندي بابلو روزاريو لاعب وسط نيس في الدقيقة 90+2.

وشارك المصري محمد عبدالمنعم مدافع نيس، طوال أحداث اللقاء مع فريقه، وقدم مستوى مميز.

وبتلك النتيجة، يصعد نيس إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يتوقف رصيد ستاد رين عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.

مواجهة نيس القادمة

يحل نيس ضيفا على نظيره ستاد ريمس، يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

