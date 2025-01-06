أفضل 3 نصائح للتخلص من آلام أسفل الظهر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 04:54 صباحاً - فهم آلام أسفل الظهر

آلام أسفل الظهر تعتبر من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا التي يمكن أن تؤثر على الأنشطة اليومية للأفراد. تتراوح هذه الآلام بين الآلام الحادة التي تحدث فجأة والآلام المزمنة التي تمتد لفترات طويلة. يمكن أن تنشأ هذه الآلام من عدد من الأسباب مثل التوتر العضلي، والإصابات، والعوامل الوراثية، وضعف العضلات، وحتى الحالة النفسية.

نصيحة 1: ممارسة تمارين التمدد

أهمية التمارين

تعتبر ممارسة تمارين التمدد واحدة من أفضل الطرق للتخفيف من آلام أسفل الظهر. يمكن أن تساعد هذه التمارين في تحسين مرونة العضلات، والتخفيف من التوتر العضلي، وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة المتضررة.

بعض التمارين المقترحة

تمدد عضلات الظهر السفلية: يمكن إجراء هذا التمرين بالاستلقاء على الظهر وسحب الركبتين نحو الصدر بلطف.

تمدد الأوتار الخلفية: الوقوف والانحناء إلى الأمام بلطف للمس أصابع القدم.

وضعية الطفل: من اليوغا، هذه الوضعية تزيد من تمدد المفاصل وتخفف الضغط عن الظهر.

نصيحة 2: اتخاذ وضعية الجلوس الصحيحة

يعاني الكثير من العاملين في المكاتب من آلام الظهر نتيجة الجلوس لفترات طويلة بوضعيات غير صحيحة. لضمان الحد من هذه الآلام، يجب الانتباه إلى وضعية الجلوس بحيث يكون الظهر مستقيمًا والأكتاف مرفوعة والمرفقين بزاوية قائمة.

الممارسات المثالية للجلوس

استخدام كرسي يدعم الظهر بالكامل.

الحرص على أن تكون القدمين مسطحة على الأرض أو على مسند للقدمين.

الراحة من الحاسوب والهاتف كل 30 إلى 60 دقيقة للتمدد والمشي قليلاً.

نصيحة 3: الحفاظ على وزن صحي

يلعب الوزن الزائد دورًا كبيرًا في زيادة الضغط على عضلات الظهر والأقراص الفقرية، مما يؤدي إلى تفاقم الألم. لذلك يُنصح بالحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والبروتينات، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

العادات الغذائية الصحية

تناول الخضروات والفواكه الطازجة يوميًا.

تقليل تناول السكريات والدهون المشبعة.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا للمساعدة في تحسين وظائف الجسم ومنع الجفاف.

الخلاصة، تعد آلام أسفل الظهر مشكلة شائعة لكنها قابلة للحل من خلال اتباع استراتيجيات ونصائح مثل ممارسة التمارين، الالتزام بوضعيات جلوس صحيحة، والحفاظ على وزن مثالي. الاهتمام بالجوانب الصحية اليومية يمكن أن يخفف بشكل كبير من المشكلات المرتبطة بالظهر ويمنح الفرد حياة أكثر راحة ونشاطًا.