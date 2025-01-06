عرق النسا: الأسباب.. الأعراض.. والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 04:54 صباحاً - ما هو عرق النسا؟

عرق النسا ليس مرضًا في حد ذاته، بل يحدث نتيجة لتهيج العصب الصناعي الكبير المسمى بالعصب الوركي، الذي يعد واحدًا من أكبر الأعصاب في جسم الإنسان. يمتد هذا العصب من الجزء السفلي من الظهر ويمر عبر الفخذين إلى أسفل الساقين. عندما يتعرض العصب الوركي للضغط أو التهيج، يُصاب الشخص بمجموعة من الأعراض تعرف باسم عرق النسا.

الأسباب الشائعة لعرق النسا

عرق النسا يمكن أن ينجم عن عدة أسباب مختلفة تتسبب في الضغط على العصب الوركي. من بين أهم هذه الأسباب:

الانزلاق الغضروفي: هو السبب الأكثر شيوعًا، حيث يضغط الغضروف المنزلق على جذور العصب الوركي.

هو السبب الأكثر شيوعًا، حيث يضغط الغضروف المنزلق على جذور العصب الوركي. التضيق الشوكي: تضيق في العمود الفقري قد يؤدي إلى الضغط على العصب الوركي.

تضيق في العمود الفقري قد يؤدي إلى الضغط على العصب الوركي. الإصابات أو الحوادث: يمكن أن تسبب كسور أو إصابات أخرى إلى تهيج العصب.

يمكن أن تسبب كسور أو إصابات أخرى إلى تهيج العصب. التهاب العضلات: مثل التهاب العضلة الكمثرية التي تضغط على العصب الوركي.

مثل التهاب العضلة الكمثرية التي تضغط على العصب الوركي. الجلوس لفترات طويلة: يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعرق النسا.

الأعراض المرتبطة بعرق النسا

الأعراض المرتبطة بعرق النسا قد تكون مختلفة من شخص لآخر، ولكن الأكثر شيوعًا تشمل:

ألم حاد يمتد من أسفل الظهر عبر الفخذين إلى الساقين.

الشعور بالوخز أو التنميل في الساق أو القدمين.

ضعف في العضلات يؤثر على القدرة على تحريك القدم أو الرِجل بشكل طبيعي.

زيادة الألم عند الجلوس لفترات طويلة أو عند تغيير الوضعية.

طرق علاج عرق النسا

علاج عرق النسا يعتمد بشكل كبير على السبب الرئيسي وراء الألم وشدته. إليك بعض العلاجات الشائعة:

العلاج الطبيعي والتمارين

يعتبر العلاج الطبيعي من أكثر الطرق فعالية في تخفيف الأعراض. يشمل ذلك تمارين تقوية العضلات وتصحيح وضعيات الجسم.

الأدوية

تستخدم أدوية مسكنة للألم مثل الإيبوبروفين أو الكودين لتخفيف الألم والالتهابات. في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية أكثر قوة.

العلاج الجراحي

في الحالات الشديدة أو المزمنة، قد يلجأ الأطباء إلى الجراحة لإزالة الضغط على العصب الوركي، خاصة إذا كانت الحالة تسبب ضعفًا عضليًا شديدًا أو مشاكل في التحكم بالمثانة أو الأمعاء.

الوقاية من عرق النسا

الوقاية دائمًا أفضل من العلاج. لتحاشي الإصابة بعرق النسا، يمكن اتباع بعض النصائح الصحية مثل:

الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة.

القيام بتمارين رياضية بانتظام لتقوية عضلات الظهر.

استخدام تقنيات الرفع السليمة وتجنب الانحناء بشكل غير صحيح.

تحسين الوضعية أثناء الجلوس وخصوصًا لفترات طويلة.

ختامًا، في حالة وجود أعراض تشبه عرق النسا، يجب مراجعة الطبيب المختص للتشخيص الدقيق وتحديد العلاج الأنسب. الحفاظ على نمط حياة صحي يمكن أن يكون له دور كبير في تجنب الإصابة وتخفيف الأعراض.