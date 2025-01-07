وفد الجبهة الوطنية يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:28 مساءً - قام وفد حزب الجبهة الوطنية بزيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وفد الجبهة الوطنية عن خالص تهنئته للبابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد مؤكدين أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مستقبل مشرق ومشرف لأبناء الوطن ..داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط .

ضم الوفد الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية ووكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية و السيد القصير وزير الزراعة السابق ود.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب و علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية السابق .