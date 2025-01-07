مابين" الباشا "و" موضوع عائلي".. جان رامز يعيش انتعاشة فنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعيش الطفل جان رامز انتعاشة فنية كبيرة في تلك الفترة، وذلك بمشاركته في مسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ عرض مسرحية الباشا في الفترة من 25 ديسمبر الماضي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

أبطال مسرحية الباشا

جدير بالذكر أن مسرحية "الباشا" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي عُرضت في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

قصة مسرحية الباشا

تدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

كما يشارك جان رامز في مسلسل "موضوع عائلي 3" والذي يعرض حاليًا على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا، وسوف يكون ظهور جان رامز مفاجاءة في أحداث العمل، والمسلسل من تأليف محمد عز الدين، أحمد الجندى، كريم يوسف، سامح جمال، فكرة وإخراج أحمد الجندى، بطولة نور، محمد شاهين، طه دسوقى، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف.