مسقط يواجه نزوى فـي ختام دوري الشباب لكرة اليد بمجمع بوشر

اليوم وبرعاية رئيس نادي صلالة

يسدل الستار مساء اليوم «الأربعاء» على منافسات دوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏‏2025م بإقامة المباراة النهائية بين نادي مسقط ونزوى في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية الشيخ علي بن عوض بن سعيد الرعود رئيس مجلس إدارة نادي صلالة بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وممثلي الأندية المشاركة في الدوري، ويسبق المباراة النهائية اقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين ناديي السيب والعروبة في الساعة الثالثة عصرا، وقد جاء تأهل نادي مسقط إلى المباراة النهائية بعد أن حقق الفوز على نادي السيب في مباراة الإياب بالدور النصف النهائي بنتيجة 27 /‏‏21 وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي مسقط بنتيجة 38/‏‏16 فيما تأهل نادي نزوى بعد فوزه على نادي العروبة في لقاء الإياب بنتيجة 31 /‏‏ 26 وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز نادي نزوى على نادي العروبة بنتيجة 35-25 .

ويدخل اليوم طرفا المباراة النهائية وكل منهما يمني النفس بخطف اللقب من أجل تتويج مشوارهم الذي بذلوا فيه الكثير من الجهد والعمل على مدار شهرين حيث يسعى نادي مسقط الى الجمع بين لقبي دوري الناشئين والشباب بعد فوزه مؤخرا بلقب دوري الناشئين للمرة الثانية على التوالي ولاشك بان هذا الأمر سوف يكون احد العناصر المحفزة نحو هذا الأمر في ظل وجود كوكبة لديه من العناصر الشابة تتمتع بمهارات بدنية وفنية عالية قادرة على حسم اللقب في لحظة نظرا لوجود بعض العناصر في صفوف الفريق الأول بدوري الدرجة الأولى في المقابل يدخل نادى نزوى النهائي وهو واضع نصب عينه اللقب ولا سبيل غيره بعدما فاته المنافسة على لقب دوري الناشئين وحقق المركز الثالث لذلك يدرك مدرب الفريق احمد أمبوسيعدي أهمية اللقاء ومعرفة بمستوى لاعبي مسقط حيث سيتم وضع خطة وتشكيلة مناسبة لهذا النهائي المنتظر .

مسقط أكثر فوزا باللقب

ويعد نادي مسقط أكثر الأندية فوزا بلقب دوري الشباب حيث يحمل حاليا لقب الموسم الماضي 2023/2024م وكان أول لقب لنادي مسقط في موسم 2013/2014 وحافظ عليه للمرة الثانية على التوالي في موسم 2014/2015م ودخل نادي السيب على خط المناسبة على اللقب ونجح فى ذلك بموسم 2015/2016 تم نجح نادي أهلي سداب في الحصول على اللقب الثاني له في الدوري بعد ما فاز به في موسم 2012/2013 م ليعود مجددا إلى منصة التتويج ويظفر بلقبه الثاني موسم 2016/2017م بعدها عاد مسقط من جديد ونجح في الفوز باللقب اربع مرات متتالية أعوام 2017/2018 و 2018/2019م و2019/2020م ولم تم المسابقة في مواسم 2020/2021 و2021/2022م بسبب جائحة كورونا وموسم 2022/2023م لم تقم بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للأندية وفي موسم 2023/2024م ظفر نادي مسقط باللقب للمرة السادسة في تاريخه في المقابل حل نادي نزوى في المركز الثاني في أربعة مواسم الماضيه وهذه المرة الخامسة في تاريخه يصعد لنهائي ويمنى النفس هذه المرة باللقب.

مشاركه 6 اندية

وشهد دوري الشباب لكرة اليد مشاركة 6 اندية هي نزوى والسيب ومسقط وصحم والنهضة والعروبة ولعبت الاندية المشاركة دوري من مرحلة واحدة تأهل 4 اندية الحاصلة على المراكز الاولى الى الدور الثاني حيث لعبت الاندية الاربعة دوري من مرحلة واحدة وفي الدور النصف النهائي لعب صاحب المركز الاول مسقط مع صاحب المركز الرابع العروبه مباراتين ذهابا وايابا ولعب صاحب المركز الثاني نزوى مع صاحب المركز الثالث السيب ايضا مباراتين ذهابا وايابا ليتأهل ناديا مسقط ونزوى الى المباراة النهائية بعد تفوقهم في مباراتي الدور النصف النهائي .

جوائز المراكز

وسوف تنال الاندية الحاصلة على المراكز الاولى على جوائز ومكافآت حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الاول درعا تذكارية أو كأسا و28 ميدالية ذهبية أو هدية، ومكافأة مالية ويحصل الفريق الحاصل على المركز الثاني على 28 ميدالية فضية أو هدية ومكافأة مالية، ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث 28 ميدالية برونزية أو هدية ومكافأة مالية .

نقل تلفزيوني

تنقل القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان على الهواء مباشرة المباراة النهائية لمسابقة دوري الشباب لكرة اليد والتى تجمع بين ناديي مسقط ونزوى في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .