نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (16): ليل يلاقي نانت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب سانت إيتيان مع ستاد ريمس الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وليل مع نانت الساعة 21:00، وليون مع مونبلييه الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
نيس × رين 3-2
موناكو × باريس سان جيرمان 2-4
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة
2- مارسيليا: 30 نقطة
3- موناكو: 30 نقطة
4- نيس: 27 نقطة
5- ليل: 27 نقطة