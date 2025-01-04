الدوري الفرنسي (16): ليل يلاقي نانت

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب سانت إيتيان مع ستاد ريمس الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وليل مع نانت الساعة 21:00، وليون مع مونبلييه الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

نيس × رين 3-2

موناكو × باريس سان جيرمان 2-4

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة

2- مارسيليا: 30 نقطة

3- موناكو: 30 نقطة

4- نيس: 27 نقطة

5- ليل: 27 نقطة