سفارة سوريا بمصر: تخصيص تذاكر سفر مجانية للراغبين في العودة إلى دمشق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 10:31 صباحاً - أعلنت السفارة السورية في القاهرة، صباح اليوم السبت، تصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، بالإضافة إلى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجاناً لـ6 أشهر ولمرة واحدة، ومنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الخارجية والمغتربين أنس الشيباني.

ونوهت السفارة السورية إلى أن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، حيث يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.

كان وزير الخارجية السوري بالحكومة المؤقتة قد وجه إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كل وثائقهم مجانًا لحين صدور التعليمات الجديدة، مضيفا: ندرس حاليًا تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تساهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج ⁧‫سوريا‬⁩.