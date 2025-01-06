نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين توقع برتوكول تعاون مع معامل رويال لاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع معامل رويال لاب، وذلك غدًا الاثنين 6 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر نقابة الصحفيين، وبحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين وم. طارق النبراوي نقيب المهندسين وخالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب.

يهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من المميزات الحصرية لأعضاء النقابات وأسرهم، ويأتي هذا التعاون في إطار التزام النقابات بتحقيق أقصى استفادة لأعضائها وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل صورة ممكنة، من خلال الشراكة مع مؤسسات طبية ذات سمعة مرموقة مثل معامل رويال لاب، التي تتميز باستخدام أحدث التقنيات في مجال التحاليل الطبية.